Адвокат экс-главы Удмуртии прокомментировал решение по мере пресечения

Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток, прокомментировал решение Завьяловского районного суда о мере пресечения для его подзащитного. Соловьева оставили под домашним арестом на 6 месяцев, однако находиться он теперь будет в своем доме в Завьяловском районе Удмуртии, а не в Москве.

«Есть у нас Уголовно-процессуальный кодекс, статья 107, ч. 2, 3. Там написано, что продление домашнего ареста больше 18 месяцев не допускается. У него уже на 21 месяц было продлено Мосгорсудом. Сейчас суд продлил еще на полгода. Соответственно, мы были против этого. Соответственно, учитывая, что у него есть определенные заболевания, мы просили суд в части установления запретов допустить ему посещение медицинских учреждений», — рассказал адвокат Евгений Новоселов.

Он при этом не смог сообщить, будет ли решение о мере пресечения обжаловано. Он добавил, что состояние здоровья Соловьева в целом ухудшилось, однако позволяет ему принимать участие в судебном процессе.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.



Судебное заседание назначено на 9 января 2019 года.