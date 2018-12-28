В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.

Документ, который был разработан Центробанком, вступит в силу с 1 июля. В случае предоставления кредита максимальная сумма задолженности до июля 2019 года не должна превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в 2 раза, а потом — в 1,5 раза. Одновременно процентная ставка не должна быть больше 1,5% в день, а с июля 2019 года этот показатель снижается до 1%.

Также закон запрещает начисление процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 10 тыс. рублей, по которому фиксированная сумма платежей достигнет 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 млрд рублей. Показатель превышает прошлогодний в 1,7 раза.