Россияне стали брать больше кредитов для покрытия старых долгов

Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 млрд рублей. Показатель превышает прошлогодний в 1,7 раза.



При этом увеличилась на 17% средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование. В первом полугодии 2018 сумма составила 520 тыс. рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что количество договоров рефинансирования выросло с 92 тыс. рублей в 2017 году до 131 тыс. договоров. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что около 1,3 млн россиян не могут покинуть пределы страны из-за долгов по кредитам.

Напомним, Банк России предлагает ограничить ставки по потребительским кредитам и займам 1% в день.