Путин продлил период оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении двадцатидневного срока, предусмотренного для уплаты административного штрафа ГИБДД со скидкой 50%.

Это возможно в том случае, если копия постановления о штрафе приходит заказным письмом по истечении 20 дней после его вынесения, говорится в документе.

Напомним, Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. Ранее Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Эксперты «Реального времени» оценивают решение скептически. Подробности — в нашем материале.