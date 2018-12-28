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Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги

10:13, 28.12.2018
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях.

Согласно документу, за вовлечение детей в «несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», будет предусмотрен штраф в 30—50 тыс. рублей или арест на 15 суток для физлиц и 250—500 тыс. рублей для юрлиц.

В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф в 150—300 тыс. руб., а компаниям — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, законопроект был разработан группой депутатов от фракции «Единая Россия»: Аленой Аршиновой, Анатолием Выборным, Ольгой Окуневой и Евгением Ревенко.

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