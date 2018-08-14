Рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза

Рынок криптовалют резко упал. За последние сутки курс биткоина опустился ниже $6 тысяч.

С момента январских пиков рынок сократился в четыре раза. Он потерял $640 млрд капитализации, пишет Bloomberg.

На сегодня суммарная капитализация криптовалют составляет лишь $193 млрд.

Главным фактором падения издание считает отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.

Напомним, что на конец июня стоимость биткоина поднялась выше $8 тысяч.

