Рынок криптовалют с начала года упал в четыре раза
Рынок криптовалют резко упал. За последние сутки курс биткоина опустился ниже $6 тысяч.
С момента январских пиков рынок сократился в четыре раза. Он потерял $640 млрд капитализации, пишет Bloomberg.
На сегодня суммарная капитализация криптовалют составляет лишь $193 млрд.
Главным фактором падения издание считает отказ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) зарегистрировать биткоиновый ETF-фонд братьев Уинклвосс.
Напомним, что на конец июня стоимость биткоина поднялась выше $8 тысяч.
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