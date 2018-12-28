СП обвинила Росалкогольрегулирование в неэффективной работе

Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта.

По данным СП, с 2016 по 2018) служба получила из федерального бюджета 5,8 млрд рублей, 45% из которых ушли на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов, а остальные 55% — на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя. Для реализации этих мер служба заключила 18 госконтрактов с АО «Росспиртпром».

«Конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей», — отмечает Счетная палата, отмечая также, что Росалкогольрегулирование недостаточно следило за тем, как «Росспиртпром» выполняет свои обязательства по договорам.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что из-за недостатков в действующем законодательстве Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 млн рублей на содержание на складах «Росспиртпрома» более 220 единиц автотранспорта, который перевозил нелегальный алкоголь, пишет РБК.

Также Счетная палата нашла на недостатки в механизме финансирования госконтрактов.

В СП подчеркнули, что в 2018 году ситуация не изменилась и сохранится и в следующем году.

Напомним, в июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место займет Игорь Алешин.

