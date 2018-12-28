В «Русале» избрали нового председателя совета директоров

Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома. Он вступит в должность с 1 января 2019 года.

До назначения Жан-Пьер Тома занимает пост независимого неисполнительного директора компании. говорится в сообщении компании.

Напомним, предыдущий председатель совета директоров UC Rusal Маттиас Варниг покинул свой пост.

Этому предшествовало известие о том, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, «Русала» и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Условием стало снижение доли Дерипаски в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров.