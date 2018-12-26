Председатель совета директоров UC Rusal покинул свой пост

Председатель совета директоров UC Rusal Маттис Варниг покинул свой пост. Это связано с ожидаемым исключением компании из санкционного списка США.



«Моя задача выполнена. <…> Мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», – приводят «Ведомости» слова Варнига.

Варниг вошел в совет директоров UC Rusal в июне 2012 г., председателем его избрали в октябре этого же года. Преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 27 декабря.

Ранее стало известно, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Условием стали снижение доли Дерипаски в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров.

