Американские власти снимут санкции c «Русала» и En+

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Министерство финансов США собирается снять ограничительные меры, введенные в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Уточняется, что компании согласились на значительную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении с целью устранить обстоятельства, которые привели к внесению в санкционный список.

Так, Дерипаска должен снизить долю в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров, сообщает RNS со ссылкой на письмо Минфина в Конгресс США.



Ранее Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски.