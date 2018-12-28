Аналитики назвали самые востребованные профессии 2019 года

Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.

Как сообщает «Российская газета», из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android. На данный момент конкуренция составляет менее двух человек на место. Средняя зарплата разработчика по Москве составляет 130—140 тыс. рублей, зарплатный максимум — 300 тыс. рублей в месяц.

Также прогнозируется увеличение спроса и на UI/UX-дизайнеров, специалистов по тестированию/QA и аналитиков данных.

Ранее в SuperJob сообщили, что провести индексацию зарплат сотрудникам планируют 29% работодателей. О нежелании повышать зарплаты в следующем году заявили 42% работодателей.

Готовность к повышению зарплаты чаще демонстрировали представители IT-компаний — 35%, гостиничного бизнеса — 33% и производства — 31%. Реже к этому были склоны представители финансовых организаций — 18%.