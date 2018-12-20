Почти треть работодателей планируют поднять зарплаты сотрудникам

Провести индексацию зарплат сотрудникам планируют 29% работодателей. О нежелании повышать зарплаты в следующем году заявили 42% работодателей.



Готовность к повышению зарплаты чаще демонстрировали представители IT-компаний — 35%, гостиничного бизнеса — 33% и производства — 31%. Реже к этому были склоны представители финансовых организаций — 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что чаще всего о вероятном повышении зарплат говорят представители малого бизнеса — 34% среди организаций со штатом менее 100 человек. Чем крупнее компания, тем реже ее руководство говорило о планах индексации.

Ранее сообщалось, что почти четверть работодателей (23%) начнут 2019 год с увольнения сотрудников. Массовые сокращения в 2019 году затронут компании, работающие в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли.