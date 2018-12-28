Госдума примет закон о запрете иностранцам работать в такси в 2019 году

Госдума примет в январе следующего года поправку, запрещающую гражданам других государств перевозить людей.



«Мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и, надеюсь, в начале 2019 года закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде», — передает News.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

По его словам, в этом законопроекте однозначно будут предложения и поправки депутатов — «иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси». В настоящее время поправки находятся на рассмотрении регионов.

Ранее сообщалось, что компания Uber запустила отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей — Uber Russia.