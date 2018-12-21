Uber запустил отдельное приложение онлайн-заказа такси для россиян

Компания Uber запустила отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей — Uber Russia.



Продукт разработан с учетом особенностей российского рынка, говорится в сообщении компании. Инвестиции в разработку продукта в Uber не раскрывают. Отмечается, что в 2019 году компания планирует инвестировать в развитие Uber Russia более 2 млрд рублей.

Приложение глобального Uber останется в российских магазинах приложений App Store и Google Play, однако со временем пользователи не смогут в нем делать заказы на территории России.