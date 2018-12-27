Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч.



«Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости», — цитирует ТАСС главу Минтранса РФ Евгения Дитриха.

По его словам, эта мера могла бы «повысить дисциплину и уменьшить нарушения».

«Если мы повспоминаем то, как это устроено в других странах, то, как правило, предел для нештрафуемого порога — это +10 км/ч. А традиционно это +5 км/ч, или даже нет нештрафуемого порога», — пояснил Дитрих.

Напомним, глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости свыше 20 км/ч.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов предложил отменить скидку в 50% на штрафы за нарушения ПДД. Инициатива связана с данными ГИБДД МВД по РТ, согласно которым после введения скидки наблюдается рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч.