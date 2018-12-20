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Галимова: Минниханов предложил отменить скидки на штрафы из-за личной ответственности за жителей Татарстана

14:45, 20.12.2018 14
Галимова: Минниханов предложил отменить скидки на штрафы из-за личной ответственности за жителей Татарстана
Фото: Максим Платонов

Инициатива президента Татарстана Рустама Минниханова отменить скидку в 50% на штрафы за нарушения ПДД связана не с попыткой привлечь в бюджет больше средств, а с личной ответственностью главы республики за жителей республики.

Об этом рассказала сегодня на брифинге в Кабинете министров представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Вопрос стоит в безопасности людей, он не денежный. Вопрос в том, что мы ежегодно теряем большое количество людей, и президент чувствует личную ответственность за безопасность жителей республики», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Накануне в ГИБДД МВД по РТ предоставили данные, согласно которым после введения скидки наоборот наблюдается рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч. Так, в 2015 году, до введения нормы, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас 94%.

«Когда лихача останавливали 250 рублей? Возможно, дело даже не в цифрах, не в суммах, а в том, что у тех, кто ездит за рулем и регулярно нарушает правила дорожного движения, есть ощущение, что нет никакого наказания. Президент же говорит о неотвратимости наказания. И все спекуляции на предмет того, что речь идет о какой-то недоимке, необходимости пополнить бюджет… Хочу обратить внимание, что как раз-таки 50% скидка вводилась для того, чтобы пополнить бюджет. Когда вводили эту норму, никто не аргументировал ее так, что это ради безопасности. Президент же, напротив, говорит, что нужно убрать эту скидку для того, чтобы люди чувствовали ответственность. Чтобы для них было ощутимо, что когда они нарушили правила и подвергли жизни людей опасности, они понесут за это ответственность», — пояснила представитель казанского Кремля.

Подробнее об инициативе президента с комментариями эксперта — в материале «Реального времени».

ОбществоЭкономикаБюджет Татарстан
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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 14:50
    Галимова, прекратите желать хорошую мину при плохой игре! все все поняли.
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    Анонимно 15:36
    Специалист по физиогномике? Не о том пишите
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  • Анонимно 15:02
    Похоже Галимова даже не слышала что говорил Минниханов. Он сказал что мы теряем 3 миллиарда рублей и повторил это дважды. Именно это их и интересует а не безопасность. 2 транспортных налога вам мало?
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    Анонимно 15:21
    Похоже, вы не умеете анализировать то, что говорят люди. А также не пытаетесь понять полный смысл, а не вырванный из контекста слоган. Как чукча: что вижу - то пою
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    Анонимно 15:22
    Хватит передёргивать. Да и зачем вам читать эти новости, если вы и без них знаете лучше, чем официальный представитель Казанского Кремля, что имел ввиду Президент РТ )))
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    Анонимно 15:31
    я каждый день вожу ребенка в сад и молюсь чтоб нас не сшибли на переходе, так как это было с моими друзьями, которые стояли на остановке, когда их сшиб молодой гонщик и лично для меня 250 рублевый штраф кажется мизерным!
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  • Анонимно 15:08
    Согласна! Смешные аргументы! Если так заботитесь, то, ну, хотя бы правильную организацию движения сделайте, а не так как в столице, например, существует!!!! Самому, выдерживая требования знаков о скоростном режиме, нужно попробовать поездить по городу без мигалок!!!! Как, например, 4 полосы могут сразу перейти в 2 и при том, одна из них - для автобусов!!!
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  • Анонимно 15:14
    Галимова не элегантно вышла из ситуации. Не хватает находчивости. В общем: журфак КГУ - татарское отделение
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    Анонимно 15:33
    ну с таким суждением вы, видимо, из ПТУ
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  • Анонимно 15:20
    Самое главное, безопасность людей. С этим думаю согласятся все.
    Что видно в этой инициативе:
    1) Сокращение правонарушений, через усиление ответственности автолюбителей за совершенные нарушения бдд.
    2) пополнение бюджета, направляемого на обеспечение безопасности дорожного движения.
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  • Анонимно 15:25
    Есть в ее словах правда. Штрафы может и должны как то регулироваться для добросовестных плательщиков, но явно не должны стать послаблением для тех, кто постоянно нарушает.
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    Анонимно 15:44
    Согласен, ещё может абонемент выдать постоянным нарушителям - купи и нарушай сколько хочешь, тоже мне распродажу устроили
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  • Анонимно 15:28
    Реально иногда дорогу страшно переходить на светофоре, не останавливаются, летят!! Тут хоть приструнят как-нибудь нарушителей
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  • Анонимно 15:37
    надо максимально поднять штрафы даже за мелкое нарушение - только рублем можно привить ответственность в нашей стране!
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