Галимова: Минниханов предложил отменить скидки на штрафы из-за личной ответственности за жителей Татарстана

Фото: Максим Платонов

Инициатива президента Татарстана Рустама Минниханова отменить скидку в 50% на штрафы за нарушения ПДД связана не с попыткой привлечь в бюджет больше средств, а с личной ответственностью главы республики за жителей республики.

Об этом рассказала сегодня на брифинге в Кабинете министров представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Вопрос стоит в безопасности людей, он не денежный. Вопрос в том, что мы ежегодно теряем большое количество людей, и президент чувствует личную ответственность за безопасность жителей республики», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Накануне в ГИБДД МВД по РТ предоставили данные, согласно которым после введения скидки наоборот наблюдается рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч. Так, в 2015 году, до введения нормы, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас 94%.

«Когда лихача останавливали 250 рублей? Возможно, дело даже не в цифрах, не в суммах, а в том, что у тех, кто ездит за рулем и регулярно нарушает правила дорожного движения, есть ощущение, что нет никакого наказания. Президент же говорит о неотвратимости наказания. И все спекуляции на предмет того, что речь идет о какой-то недоимке, необходимости пополнить бюджет… Хочу обратить внимание, что как раз-таки 50% скидка вводилась для того, чтобы пополнить бюджет. Когда вводили эту норму, никто не аргументировал ее так, что это ради безопасности. Президент же, напротив, говорит, что нужно убрать эту скидку для того, чтобы люди чувствовали ответственность. Чтобы для них было ощутимо, что когда они нарушили правила и подвергли жизни людей опасности, они понесут за это ответственность», — пояснила представитель казанского Кремля.

Подробнее об инициативе президента с комментариями эксперта — в материале «Реального времени».