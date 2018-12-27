Исследование: россияне в 2018 году покупали Xiaomi чаще Apple

Россияне в течение 2018 года чаще всего приобретали в интернет-магазинах смартфоны китайских компаний. Продукция Xiaomi опередила по популярности Apple, говорится в исследовании сервиса Pandao.

В 2018 году россияне предпочитали приобретать электронику, одежду, а также косметику, передает ТАСС.

По данным Pandao, наиболее популярным товаром по итогам года стал смартфон, при этом пользователи покупали модели китайской компании Xiaomi в полтора раза чаще, чем другие.

Кроме того, популярностью среди россиян пользовались фитнес-браслеты, роботы-пылесосы и телевизоры китайских компаний.

Напомним, что в ноябре Apple отчиталась о рекордной выручке в $62,9 млрд, что на 20% больше прошлогоднего показателя.