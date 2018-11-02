Apple сообщила о рекордной квартальной выручке и прибыли

Выручка Apple по итогам четвертого финансового квартала 2018 года достигла рекордных $62,9 млрд, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Прибыль Apple в четвертом квартале составила $14,1 млрд (около $2,91 за акцию), что на 32% больше, чем в 2017 году, следует из отчета компании.

Общая прибыль по итогам 2018 года превысила $59,5 млрд. За отчетный период компания продала 46,8 млн смартфонов, почти 9,7 млн планшетов и порядка 5,3 млн ноутбуков.

После публикации стоимость акций Apple снижалась на 6,55%, до $207,67 за бумагу. CNBC пишет, что капитализация компании ненадолго упала ниже $1 трлн. По информации телеканала, инвесторы оказались недовольны тем, что Apple не раскрыла данные по продажам iPhone, iPad и Mac.



Напомним, что в начале августа капитализация Apple достигла $1 трлн. Тогда акции компании в ходе торгов выросли до $207,05.