Физлица в ноябре принесли в топ-5 банков почти 310 млрд рублей

Крупнейшие банки сполна компенсировали сентябрьский отток вкладов физических лиц. По подсчетам «Реального времени», в ноябре чистый приток вкладов в топ-5 российских банков составил 309,7 млрд рублей (месяцем ранее — 125,2 млрд).

Так, в Сбербанке вклады населения за месяц увеличились на 186,7 млрд рублей, в ВТБ — на 48,6 млрд, в «Газпромбанке» — на 19,7 млрд рублей, в «Россельхозбанке» — на 20,4 млрд рублей, в «Альфа-Банке» — на 34,3 млрд рублей, следует из опубликованной банками отчетности.

В целом по банковскому сектору нетто-прирост вкладов физлиц в ноябре оказался меньше — 81,8 млрд рублей. При этом увеличение произошло только по вкладам в иностранной валюте (+$0,9 млрд), тогда как объем рублевых вкладов, наоборот, сократился на 51,8 млрд.

Совокупный финансовый результат пяти крупнейших игроков по итогам 11 месяцев этого года составил 1,1 трлн рублей, в целом по банковскому сектору — почти 1,3 трлн рублей.