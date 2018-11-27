Физлица в октябре вернули в крупнейшие банки 125 млрд рублей

После масштабного сентябрьского оттока розничных вкладов в октябре физические лица возвращали деньги в банки. Общий объем вкладов населения в пяти крупнейших кредитных организациях (Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк») за месяц вырос на 125,2 млрд рублей, следует из отчетности банков по состоянию на 1 ноября.

В том числе в Сбербанке прирост вкладов физлиц составил 85,6 млрд, в ВТБ — 5,3 млрд, в «Газпромбанке» — 9 млрд, в РСХБ — 14,6 млрд, в «Альфа-Банке» — 10,7 млрд рублей.

Тем не менее это не полностью компенсировало тот объем средств, который население вывело из этих банков в предыдущем месяце. Так, по подсчетам «Реального времени», в сентябре чистый отток вкладов у Сбербанка составил 62,3 млрд, у ВТБ — 98,5 млрд, у «Газпромбанка» — 19,8 млрд, у «Альфа-Банка» — 13,4 млрд рублей. Не забирали деньги только из «Россельхозбанка», где объем розничных вкладов в сентябре увеличился на 6,5 млрд рублей.

Таким образом, чтобы полностью компенсировать сентябрьский отток, крупнейшим банкам в октябре не хватило 62,3 млрд рублей.