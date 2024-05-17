«Это наше общее кино»

На KazanForum обсудили коллаборации в кино

У СССР была интересная история советского кино, которую можно продолжить — уже в рамках стран СНГ. К таким выводам пришли участники сессии «Коллаборации в киноиндустрии» в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



«Хочется, чтобы это были не только теплые душевные встречи»

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко начал свою речь с практического пожелания: на форуме происходит немало встреч, но «хочется, чтобы это были не только теплые душевные встречи — чтобы итогами были проекты». При этом только с некоторыми странами подписаны соглашения о сотрудничестве в области кинематографии.

— В России есть поддержка национального кинематографа, — продолжил Давиденко. — Можно поддержать проект, который имеет удостоверение национального фильма. Такое удостоверение освобождает производителей от налогов. Но есть много требований, чтобы получить это удостоверение, получить государственную субсидию. И это связано с тем, что большинство участников съемок должны быть гражданами России, фильм должен сниматься на языках народов России. Соответственно, очень сложно привлечь инвестиции из-за рубежа, войти в коллаборацию с зарубежными партнерами, не лишившись этого статуса. Для этого нужно получить статус копродукции.

Процесс переговоров идет: Россия подписала соглашения с шестью странами СНГ, есть договор с Германией, Канадой, недавно такой же документ подписали с Израилем.

— Время так изменилось, так изменилась геополитика, что сегодня самые частые и понятные встречи — с нашими странами СНГ, — указал Давиденко. — В частности, это Узбекистан. Я надеюсь, скоро будет подписано соглашение с ним.

«Наше государство придает огромное значение кинематографу»

Продюсер по производству «Узбекфильма» Сайера Худайбердиева подтвердила его слова, первым делом выведя слайд: в 2024 у ее страны запланировано участие в 24 фестивалях в 15 странах. В 10 странах пройдут Дни узбекского кино. Сейчас в работе — 11 совместных фильмов с дополнительным финансированием в 10 млн долларов.

— Наше государство придает огромное значение кинематографу, — отметила Худайбердиева. — В данный момент президент Шавкат Мирзиеев находится с визитом в нашем агентстве, надеюсь, он будет удовлетворен нашими победами, вложениями средств в кино. Наше кино держится на плечах государства. Это 90% вложений — в фильмы, форумы, встречи.

Сейчас, к примеру, «Узбеккино» совместно с каналом «Культура» готовит цикл документальных фильмов «К истокам древних цивилизаций». С «Лендоком» планируются съемки фильма «Мечеть» о петербургском памятнике восточного зодчества. И потому, улыбаясь, отметила Худайбердиева, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов после Казани полетит не домой, а в Ташкент — там у него много дел. В частности, это фильм-сказка «Волшебный кувшин», возможно, работа над ним пройдет и в Казани.

Идет работа над фильмом «Насреддин и тайны шелкового пути», где героем также станет кукольник Джузеппе. Играют в нем куклы из Венеции, партнерами картины стали представители Италии и США. Съемки пройдут в Бухаре, Венеции, Милане.

Напомнила Худайбердиева и о фильме «Учитель» о казанском богослове Шигабутдине Марджани, который будет создан с «Татаркино». Имам Первой соборной мечети, как известно, долго учился в Бухаре.

При этом в Узбекистане сейчас — всего 100 кинозалов на 37 млн жителей. Но снимается там по 30 художественных и 40 документальных фильмов в год, не считая анимации. Открылся зарубежный филиал ВГИКа в Ташкенте, в котором учатся представители соседних республик и регионов.

Режиссер «Учителя» Салават Юзеев только что снимал в Белоруссии «Гору влюбленных», с помощью «Беларусьфильма» — его генеральный директор напомнил, что их студия всегда активно работала с Россией, рассказав, в частности, о новой картине Игоря Угольникова «Батька Минай. Партизанская легенда».

Узбекистан снимет фильм про главную петербургскую мечеть. Скриншот с сайта kazanforum.ru

Теперь — с Белоруссией и Ираном

У Татарстана, как сообщила глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова, который работал с Казахстаном («Тарлан») и Узбекистаном («Сумбуль») появляются, помимо «Учителя», еще два международных проекта. О первом немного рассказал глава международного отдела иранского фонда кинематографии «Фараби» Раед Фаридзаде. Это картина «Я змея», роуд-муви о женщине, которая меняет себя через путешествия.

— Это абсолютно коммерческая история, — добавила Айтуганова. — Иран заинтересован, потому что ему интересно зайти на рынок со своей продукцией из Ирана — не только кино, но и по автомобилям. Там есть продакт-плейсмент.

С «Беларусьфильмом» и «Лендоком» «Татаркино» разрабатывает проект «Ник» — это остросюжетное кино о компьютерном гении Никите, который обожает аниме и живет в Иннополисе.

Как сообщил Алексей Тельнов, также готовится картина с Таджикистаном. «Тишина в горах» рассказывает о российском военном, который возвращается в места боевой славы: у него пропадает дочка. Работа должна была запуститься в мае, но случилось большое обсуждение при участии Министерства обороны, МВД, КГБ, теперь сценарий «переформатируют» и готовят к запуску осенью.

— Я преподаю во ВГИКе историю отечественного кино. Это кино и советского периода, — резюмировал Давиденко. — Когда мы его смотрим, то видим в заставках «Туркменфильм», «Узбекфильм», «Беларусьфильм». Имея такое прошлое, его нельзя делить. Это наше общее кино. И оно также и узбекское, и таджикское. И хочется, чтобы таких проектов было больше.