«Рубин» подписал полузащитника «Спартака»

Сегодня «Рубин» подписал соглашение на 3 с половиной года с 22-летним полузащитником Владиславом Пантелеевым из московского «Спартака». За казанский клуб игрок будет выступать под восьмым номером.

Владислав Пантелеев является воспитанником Академии ФК «Спартак». За главную команду «красно-белых» он сыграл два матча, а за «Спартак-2» 106 игр, в которых забил 26 мячей. Атакующий полузащитник также выступал за юношеские и молодежную сборные России.

Ранее спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию бывших тренеров «Рубина», которые требовали компенсацию за досрочное расторжение контрактов. По словам испанского специалиста, «Рубин» до сих пор не выплатил ему заработную плату.