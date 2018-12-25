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Рауль Рианчо не получит денежной компенсации от казанского «Рубина»

16:49, 25.12.2018

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию бывших тренеров «Рубина», которые требовали компенсацию за досрочное расторжение контрактов, информирует сайт адвокатской конторы Sila, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, испанский специалист Рауль Рианчо, а также его соотечественники Алекс Пальярес и Серхио Наварро покинули «Рубин» в 2014 году (после ухода с поста главного тренера Курбана Бердыева). В казанском клубе 58-летний Рианчо занимал должность тренера по физподготовке.

По словам испанского специалиста, «Рубин» до сих пор не выплатил ему заработную плату.

Позже Рианчо работал в киевском «Динамо», сборной Украины и «Спартаке».

СпортФутбол Татарстан
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