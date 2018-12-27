Церемонию открытия WorldSkills-2019 могут перенести с Центрального стадиона на «Казань Арену»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге ответила на вопрос о переносе церемонии открытия WorldSkills-2019 в Казани с Центрального стадиона на «Казань Арену».



«Что касается места проведения церемонии открытия WorldSkills, на прошлом брифинге, когда говорила о готовящемся заседании, в котором Рустам Нургалиевич принимал участие, о заседании оргкомитета, которое проводила (вице-премьер РФ Татьяна) Голикова, неспроста обратила внимание на тот факт, что еще отрабатываются разные варианты, и что окончательно не приняты все решения. Финальное заседание, на котором будут приняты все решения, состоится в январе, здесь у нас в Татарстане. Пока мы однозначно не говорим, что что-то куда-то будем переносить. Пока вариант, который прозвучал, прорабатывается, точно будем знать в январе», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Казань ожидает около 200 тысяч участников, посетителей и гостей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Право провести чемпионат столица Татарстана получила в августе 2015 года.