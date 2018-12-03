Казань ожидает около 200 тысяч человек во время Worldskills в 2019 году
Казань ожидает около 200 тысяч участников, посетителей и гостей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Для Республики Татарстан это стратегический проект. Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.
Напомним, мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа 2019 года.
Ранее президент России Владимир Путин отметил опыт столицы Татарстана в подготовке таких масштабных мероприятий, как WorldSkills.
Напомним, почти тысяча молодых людей приняли участие в проходящем в Татарстане региональном чемпионате. Подробно о достижениях молодых татарстанских профессионалов и особенностях организации чемпионата — в материале «Реального времени».
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