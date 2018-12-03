Казань ожидает около 200 тысяч человек во время Worldskills в 2019 году

Казань ожидает около 200 тысяч участников, посетителей и гостей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Для Республики Татарстан это стратегический проект. Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Напомним, мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа 2019 года.

Ранее президент России Владимир Путин отметил опыт столицы Татарстана в подготовке таких масштабных мероприятий, как WorldSkills.

Напомним, почти тысяча молодых людей приняли участие в проходящем в Татарстане региональном чемпионате. Подробно о достижениях молодых татарстанских профессионалов и особенностях организации чемпионата — в материале «Реального времени».

