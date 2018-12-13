Казань обошла Москву по среднему чеку в интернете за коммунальные услуги

Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по среднему платежу в интернете за коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги», которое оказалось в распоряжении «Реального времени».

В среднем за раз казанцы тратят на ЖКУ 3 288 рублей. На втором месте рейтинга оказалась Москва (3 209 рублей), на третьем — Владивосток (2 999 рублей). В целом по стране средний чек за коммунальные услуги составил в сети 2 273 рубля.

Отметим, что в топ-10 самых дорогих городов по услугам ЖКХ вошли Набережные Челны, занявшие 8-е место со средним платежом 2 247 рублей.

В исследовании сравнивались платежи граждан за январь — октябрь 2018 года и за такой же период годом ранее. При этом учитывались только платежи на сайте, в приложении «Яндекс.Денег» и через «Яндекс.Кассу».



Напомним, что с 1 января в Казани тарифы на тепловую энергию подорожают на 1,7% в соответствии с постановлением правительства РФ о повышении ставки НДС. Вчера директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров попросил вдвое поднять тарифы для населения Казани на водоснабжение и водоотведение.