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МВД предложило изменить российский паспорт

08:07, 27.12.2018 2
МВД предложило изменить российский паспорт
Фото: flickr.com

Министерство внутренних дел предложило изменить паспорт российского гражданина. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Так, в документ планируют добавить напоминание о сроках его обмена — не позднее, чем через 30 суток после 20-го и 45-го дня рождения

Также в поправках в постановление правительства указываются случаи, когда паспорт признаётся недействительным, например, при указании недостоверных сведений или оформлении документа по поддельным бумагам.

Ранее МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:18
    На фото загранпаспорт
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  • Анонимно 08:57
    Да и денежку опять с народа соберем)))!
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