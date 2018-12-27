МВД предложило изменить российский паспорт

Министерство внутренних дел предложило изменить паспорт российского гражданина. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Так, в документ планируют добавить напоминание о сроках его обмена — не позднее, чем через 30 суток после 20-го и 45-го дня рождения

Также в поправках в постановление правительства указываются случаи, когда паспорт признаётся недействительным, например, при указании недостоверных сведений или оформлении документа по поддельным бумагам.

Ранее МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта.