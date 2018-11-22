МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта

Министерство внутренних дел России предложило сократить срок оформления заграничных паспортов до трех месяцев.

Согласно проекту приказа, это будет возможно в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания. Сейчас максимальный срок оформления составляет 4 месяца.

Напомним, в России 1 сентября вступили в силу изменения в процедуре получения загранпаспорта.

Теперь россияне могут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек.