Глава Росгвардии ответил Навальному на обвинения в присвоении дачи Микояна

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал надуманными обвинения в свой адрес со стороны оппозиционера Алексея Навального относительно причастности к даче советского наркома Анастаса Микояна.



Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что семье Золотова принадлежат квартиры в Москве, дома в Сочи, Барвихе и Геленджике, а также дача Микояна в Одинцовском районе Московской области.

«Хочу огорчить этого субъекта (Навального, — прим. ред.) и заявить, что моя дача никакого отношения к даче Микояна не имеет», — приводит «КП» слова Золотова.

По его словам, дача, о которой говорит Навальный, находится совершенно в другом месте – на той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян.

Ранее Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному с требованием признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии. Речь идет о сведениях о недвижимости и «руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.

