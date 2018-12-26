«МРСК Центра и Приволжья» приобретет имущество Ижевских электросетей за 2,2 млрд рублей

Фото: пресс-службы «Удмуртэнерго»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — дочерняя структура ПАО «Россети» — готова приобрести имущественный комплекс АО «Ижевские электрические сети». Компания заплатит 2,16 млрд рублей за всю инфраструктуру электросетей.

Такое решение сегодня принял совет директоров общества. Информация размещена на сервере раскрытия информации.



Отмечается, что планируется приобрести движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электроэнергии. В качестве цены сделки указывается «не более рыночной стоимости, определенной оценочной организацией ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг», составляющей 2 164 412 878 рублей, без учета НДС».

Как рассказал «Реальному времени» бывший член совета директоров «Ижевских электрических сетей» депутат Гордумы Михаил Молоков, совет директоров «ИЭС» должен собраться сегодня в 14.30 по местному времени.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев и первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин говорили, что имущественный комплекс АО «ИЭС», на 100 процентов принадлежащего Ижевску, будет продан не дешевле 2,9 млрд рублей.