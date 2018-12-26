Глава Ижевска о продаже электросетей: «Речь не идет об уменьшении стоимости сделки»

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал появившуюся информацию об одобрении советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки по покупке имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» за 2,16 млрд рублей.

По его словам, сделка разбита на несколько этапов. В целом же имущество принадлежащего Ижевску предприятия будет продано «МРСК Центра и Приволжья» по ранее оговоренной сумме в 2,9 млрд рублей. Об этом он сообщил корреспонденту «Реального времени».

«Речь не идет об уменьшении стоимости сделки. Сделка совершается в несколько этапов. Сумма в 2,16 млрд рублей — это стоимость первого этапа. Общая стоимость — 2,9 млрд рублей согласно отчету, который сегодня будет рассматриваться на заседании совета директоров «Ижевских электрических сетей». Она не изменилась, как была 2,9 млрд рублей с НДС, так и осталась», — сказал глава Ижевска.

Он добавил, что всего может быть два или три этапа, и каждый раз будут приниматься соответствующие решения на заседаниях советов директоров компаний.

Напомним, ранее отмечалось, что сделка по продаже имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» за 2,9 млрд рублей дочерним структурам ПАО «Россети» может завершиться до конца этого года.