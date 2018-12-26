Украина ввела дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.



«По результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций», — передает RT.

Отмечается, что прежде всего меры принимаются в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции. Ранее Россия ввела санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц.