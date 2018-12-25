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Медведев расширил список санкций по Украине

17:09, 25.12.2018
Медведев расширил список санкций по Украине
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Отмечается, что решение принято «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Ранее Россия ввела санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц. Напомним, что президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

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