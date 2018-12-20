Путин о нацпроектах: «Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад»
Президент РФ уверен в целесообразности национальных проектов. Он заявил, что такие программы позволяют установить конкретные цели.
«Я уже говорил не раз. Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад», — заявил Путин.
Контроль за исполнением нацпроектов должен работать лучше, отметил президент.
Он также рассказал, что одной из проблем является исполнение проектов в регионах. Глава государства отметил: деньги выделяются федеральные, а исполнение программы лежит на региональных властях.
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