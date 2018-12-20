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Путин о нацпроектах: «Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад»

12:19, 20.12.2018 2

Президент РФ уверен в целесообразности национальных проектов. Он заявил, что такие программы позволяют установить конкретные цели.

«Я уже говорил не раз. Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад», — заявил Путин.

Контроль за исполнением нацпроектов должен работать лучше, отметил президент.

Он также рассказал, что одной из проблем является исполнение проектов в регионах. Глава государства отметил: деньги выделяются федеральные, а исполнение программы лежит на региональных властях.

Следить за трансляцией пресс-конференции Путина можно здесь.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:08
    каждый год пустые обещание. пусть он лучше скажет что все долги россиян по кредитам которые получены до 1 лекабря 2018 года списываем. так же как списывали миллиардные крелиты чужим странам.
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  • Анонимно 13:40
    Красиво поет. Ничего не скажешь.
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