Путин о нацпроектах: «Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад»

Президент РФ уверен в целесообразности национальных проектов. Он заявил, что такие программы позволяют установить конкретные цели.

«Я уже говорил не раз. Нам нужен прорыв, мы должны вырваться в новый технологический уклад», — заявил Путин.

Контроль за исполнением нацпроектов должен работать лучше, отметил президент.

Он также рассказал, что одной из проблем является исполнение проектов в регионах. Глава государства отметил: деньги выделяются федеральные, а исполнение программы лежит на региональных властях.

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