Прибыль банковского сектора за 11 месяцев составила 1,2 трлн рублей

Нетто-прибыль российских банков по итогам 11 месяцев 2018 года составила 1,2 трлн рублей, в 1,5 раза превысив показатель января — ноября прошлого года. Об этом пишет ЦБ в ноябрьском обзоре банковского сектора. С прибылью 11-месячный отрезок завершило 356 кредитных организаций, а убыток (в совокупности 504 млрд рублей) получило 123 банка, или четверть участников рынка.

Общий объем кредитов экономике в ноябре вырос на 0,6% — до 47,8 трлн рублей. При этом динамика поддерживалась за счет розничного сектора, тогда как корпоративный кредитный портфель за месяц незначительно сократился (-0,1%).

Вклады населения в банках за месяц выросли на 0,1%, до 27,1 трлн рублей, объем средств на счетах и депозитах организаций увеличился на 3% и достиг 26,7 трлн рублей.