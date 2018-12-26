Клиенты Ак Барс Банка будут получать банковские гарантии быстрее

Ак Барс Банк расширил условия сотрудничества с информационно-аналитической системой «Держава». Теперь сроки выдачи банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ существенно сократились независимо от суммы сделки.



Ранее клиентам банка была доступна банковская гарантия с экспресс-рассмотрением и максимальной суммой до 100 млн. руб. Новая программа расширяет возможности для клиента путем увеличения суммы гарантий. Банк может гарантировать бенефициару выплату свыше 100 млн рублей. Это позволит выдавать гарантии представителям всех сегментов бизнеса, включая крупный.

Для оформления достаточно предоставить минимальный пакет документов.

По новым условиям будут выдаваться гарантии на обеспечение участия в конкурсе, на исполнение контракта, на обеспечение гарантийных обязательств, на возврат аванса.

Максимальный срок действия гарантии —1 800 дней.





ПАО «Ак Барс Банк»

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