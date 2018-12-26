Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть».

Участники заседания обсудили доклад о системе управления инвестиционными рисками, в рамках которой ведется работа по формированию реестра рисков по инвестиционным проектам, процессу ранжирования и мониторинга рисков, сообщает пресс-служба главы РТ.

Также на заседании был рассмотрен ход реализации проекта повышения эффективности ремонта скважин за счет централизации цехов.

Ранее сообщалось, что группа «Татнефть» в январе — ноябре 2018 года добыла 26,86 млн тонн нефти. Этот показатель вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В том числе в ноябре добыто 2,514 млн тонн нефти.