«Татнефть» за 11 месяцев увеличила добычу на 1,4%

Группа «Татнефть» в январе — ноябре 2018 года добыла 26,86 млн тонн нефти. Этот показатель вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В том числе в ноябре добыто 2,514 млн тонн нефти, сообщает пресс-служба компании.

В частности, ПАО «Татнефть» за 11 месяцев добыло 26,547 млн тонн, рост также составил 1,4%, из них в ноябре — 2,485 млн тонн.

За пределами Татарстана «дочками» компании добыто 312 тысяч тонн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее, в прошлом месяце — 29 тысяч тонн.

Добыча сверхвязкой нефти за 11 месяцев составила 1,773 млн тонн (рост на 21,1%), в ноябре — 170 тысяч тонн.

Согласно стратегии «Татнефти» до 2030 года, в текущем году группа планировала добыть 29,2 млн тонн нефти.