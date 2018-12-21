Исполком Казани попросил поднять стоимость проезда в автобусах на 3 рубля

Сегодня в Комитет РТ по тарифам поступило консолидированное обращение от исполкома Казани и перевозчиков об увеличении стоимости проезда в казанских автобусах до 28 рублей.

Рассмотреть его могут уже в ближайшее время, так что тарифы на проезд могут измениться уже после Нового года.



Обоснование нового тарифа в 32 рубля казанские перевозчики направили в Госкомитет по тарифам более двух месяцев назад, однако исполком до сих пор не поддерживал это предложение.

Через день после выступления в Госсовете депутата Руслана Юсупова, сообщившего об угрозе банкротства автотранспортных предприятий, исполком подписал консолидированное обращение в Госкомитет по тарифам, однако сумму повышения уменьшил более чем в два раза — с семи рублей до трех.

Перевозчики также в очередной раз попросили почти вдвое увеличить размер компенсации за перевозку льготников — до 28 рублей.

Подробности тарифной «баталии» — в материале «Реального времени».