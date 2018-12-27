В Казани обвиняемые в убийстве студента Чада просят суда присяжных

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В Верховном суде РТ начался процесс по громкому делу о серии нападений на неславян в Казани и убийстве студента республики Чад. Трое из четверых обвиняемых заявили ходатайства о рассмотрении дела присяжными. Вину не признают все четверо, передает из суда журналист «Реального времени».

Трое подсудимых — Роман Халилов, Руслан Архипов и Ростислав Малахов — сейчас находятся под стражей, четвертый — Адель Аскаров — под подпиской о невыезде.

Напомним, трех фигурантов уголовного дела экстремистского сообщества «Нацподполье России» обвиняют в убийстве студента из Республики Чад, а кроме того, в серии нападений на неславян и поджоге автомобиля с номерами Кыргызстана.

Трое из них ранее признавали вину частично, на данный момент от этих показаний отказываются.

Подробности — в материале «Реального времени».