Прокурор запросил 17 лет колонии для «гвардейцев» казанской полиции

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9 лет колонии строгого режима для подполковника Ленара Галяува и 8 лет колонии общего режима для майора Даниила Гильванова запросил сегодня гособвинитель в прениях по делу о взятках в ОП «Гвардейский».



Дело рассматривает Советский райсуд Казани. Однако ради недопущения конфликта интересов обвинение на процессе представляет помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов.

В ходе судебного следствия вину подсудимые признали частично. В последнем слове они просили назначить им наказание без лишения свободы.

Напомним, замначальника службы следствия ОП Галяуву инкриминируют получение взятки в 400 тыс. рублей через посредника и покушение на получение взятки в 600 тыс. рублей. В посредничестве этому обвиняют замначальника угрозыска того же отдела Гильванова. Оба были задержаны в августе этого года.

В данный момент судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Оба офицера были уволены из МВД Татарстана.