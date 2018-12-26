Мэрия Казани посетовала, что активисты против строительства МСЗ не оценили идею ознакомиться с зарубежной практикой

Мэр Казани посетовал, что активистов против строительства мусоросжигательного завода МСЗ звали ознакомиться с лучшими зарубежными практиками, но они эту идею не оценили.

«Ничего полезнее для будущего казанцев нет, я это заявляю с полной ответственностью», — сказал глава администрации города, отметив колоссальный вред мусорных полигонов, в частности самосыровской свалки.

Также он рассказал о подготовке к строительству МСЗ.

«Место проектируется, сейчас рабочая документация, потом экспертиза, с которой обязательно общественность ознакомится», — сказал он.



Глава города также назвал большой задачей внедрение сортировки мусора в Казани.

Ранее сообщалось, что мусоросжигательный завод (МСЗ) в Татарстане могут начать строить летом 2019 года после получения необходимых разрешений. При этом завод планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.