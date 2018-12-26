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Toyota отозвала почти 400 Lexus в России из-за риска остановки двигателя

04:26, 26.12.2018
Toyota отозвала почти 400 Lexus в России из-за риска остановки двигателя
Фото: commons.wikimedia.org

Toyota объявила об отзыве 390 седанов Lexus LS500 в России из-за проблем с системой перезапуска двигателя. Речь идет об автомобилях, произведенных с 9 января по 3 сентября.

«Из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя», — сообщает Росстандарт.

Отмечается, что найденные неполадки могут, в свою очередь, привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля.

На отзываемых автомобилях автопроизводитель перепрограммирует блок управления двигателем. Все работы будут бесплатны для владельцев.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» из-за проблем отозвал около 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время.

БизнесТранспорт
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