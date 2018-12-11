«АвтоВАЗ» отозвал в России более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Проблемы необходимо проверить у 41 507 экземпляров.

Причиной отзыва является «выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована», сообщает пресс-служба Росстандарта.

«АвтоВАЗ» проинформирует владельцев отзываемых Lada Vesta о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения работ. Кроме того, на сайте ведомства приводится список VIN-кодов, по которым владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв.

На автомобилях будет выполнена покраска диска запасного колеса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, что Lada Vesta стала лидером по продажам в России по итогам девяти месяцев 2018 года. С января по сентябрь продано более 76 тысяч экземпляров этой модели.