Сегодня в Татарстане метель и до -11

В среду, 26 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем в республике пройдет снег, в отдельных районах сильный. Местами по республике метель.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -8°С до -10°С.