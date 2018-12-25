Росприроднадзор возглавила Светлана Радионова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил на должность главы Росприроднадзора Светлану Радионову.



«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — говорится в документе на сайте правительства.

Ранее пост руководителя Росприроднадзора занимал экс-министр экологии Татарстана Артем Сидоров.

Напомним, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков говорил о возможности назначения на пост Светланы Радионовой. «Радионова входит в группу Сечина, и ее назначение — давняя попытка группы «Роснефти» получить рычаг давления на сырьевые монополии, например на «Газпром»», — рассказал тогда «Реальному времени» эксперт.