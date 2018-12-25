Минниханов о налоговом маневре: «На ровном месте мы создали огромную проблему»
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал изменения в налогообложении нефтяной отрасли. По его мнению, последствия налогового маневра могут быть негативными.
«Любая налоговая реформа в основном имеет задачу увеличить поступления в бюджет. Федеральный законодатель больше фокусирует свое внимание на федеральном бюджете. Надо попытаться работать по принятым решениям», — отметил президент РТ.
По мнению Минниханова, система должна быть проработана так, чтобы правила игры понимали производители, налогоплательщики и региональные власти.
«На ровном месте мы создали огромную проблему по всей стране. Поживем — увидим. Во многом все зависит от цен на нефть, и хотелось бы, чтобы она так не прыгала. Но топливная проблема не очень позитивная», — добавил руководитель республики.
Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Предполагается, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение 6 лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть.ОбществоВласть Татарстан
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