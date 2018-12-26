Власти Уфы заказали проекты ремонта трех мостов через Белую за 156,7 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы объявило три тендера на проекты ремонта мостов через реку Белая. Их общая стоимость составляет 156,7 млн рублей.

Речь идет о старом Бельском мосту, который уже ремонтировали в этом году, но признали необходимость более полной его реконструкции. Также капремонт затронет Затонский мост и Шакшинский.

Затраты на проект Затонскиого моста оцениваются в 82,4 млн рублей. Проект капремонта должен быть разработан в срок до 30 октября 2019 года. После капитального ремонта число полос движения уменьшится с четырех до трех, расчетная скорость на магистральной улице общегородского значения непрерывного движения составит 100 км/ч. Проезжая часть моста увеличится с 14,1 до 14,5 метра, двухсторонний тротуар превратится в односторонний шириной в 1,5 метра. Двустороннее троллейбусное движение на мосту превратится в одностороннее с низовой стороны.