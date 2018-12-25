МЧС объявило в Башкирии штормовое предупреждение из-за сильной метели и снегопадов

МЧС России по Башкирии объявило в регионе штормовое предупреждение.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, на территории республики с вечера 26 декабря и в течение суток 27 декабря ожидается сильный снег, временами метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, на отдельных участках дорог возможны заносы, снежный накат и гололедица, сообщили в ГУ МЧС по РБ.

В связи с этим спасатели рекомендуют быть осторожнее на улицах, в том числе избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. В домашних условиях — плотно закрыть окна и двери, а также убрать вещи с балконов и подоконников.

Напомним, ранее врио главы Бакширии Радий Хабиров раскритиковал башкирских синоптиков из-за роста смертельных ДТП.