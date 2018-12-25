ФСБ перекрыла канал поставки героина в Сызрань

ФСБ перекрыла канал поставки героина в город Сызрань.

Злоумышленники были задержаны в момент транспортировки партии наркотиков на территории Самарской области. В ходе обследования автомобиля у одного из мужчин, а также в его квартире силовики изъяли более 400 г героина.

Позже выяснилось, что местные жители организовали канал поставки в Сызрань запрещенных веществ в целях их дальнейшего сбыта, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении двоих жителей Сызрани возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали 24-летнего пермяка, который организовал поставку психотропного вещества МДМА в краевую столицу из Королевства Нидерланды.